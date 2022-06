Benfica-FC Porto, em direto

há 3 horas 11:05

Carlo Di Benedetto: «Estamos preparados fisicamente e mentalmente»



Victor Sousa/Movephoto

Do lado do FC Porto, a equipa chega à Luz moralizada e com o objetivo de conquistar o segundo triunfo consecutivo, mas os dragões estão cientes das dificuldades que o adversário poderá causar. "Estamos preparados, seja fisicamente ou mentalmente, para um jogo diferente daquele que foi o primeiro em nossa casa. Vamos lá para ganhar e acreditamos em nós, que somos capazes disso", destacou Carlo Di Benedetto, avançado dos azuis e brancos, em declarações ao site oficial do clube.