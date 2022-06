FC Porto-Benfica, em direto

há 1 horas 18:08

Tira-teimas ao terceiro jogo



Victor Sousa/Movephoto

FC Porto e Benfica voltam a encontrar-se no jogo 3 da final do campeonato nacional de hóquei em patins depois de duas vitórias claros nos primeiros dois embates dos playoffs. No Dragão Arena, os azuis e brancos venceram por claros 5-0 o rival encarnado. No jogo 2, no Pavilhão da Luz, as águias responderam com um 3-0 e uma exibição convincente perante os seus adeptos, empatando a contenda. Hoje, a partir das 20 horas na casa portista, os dois rivais decidem quem toma a dianteira da final.