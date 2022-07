Saudação aos campeões

No dia seguinte à conquista do título nacional, a equipa do FC Porto entregou o troféu ao Museu do clube, numa cerimónia que contou com Pinto da Costa, presidente dos dragões que teceu rasgados elogios. "O hóquei já veio aqui este ano mais vezes do que em outros anos seguidos, é um bom sinal. A minha alegria foi, como viram, a de toda a gente no pavilhão. Todos estavam felizes porque sentiam que era merecido, que era uma vitória fruto do trabalho, da dedicação, mas muito fruto de competência. Gozem as vossas férias porque, para o ano, há mais coisas para ganhar!", atirou o presidente do FC Porto.