Sporting-FC Porto, em direto

há 2 horas 11:53

Resultados de ontem

A jornada inaugural do campeonato nacional iniciou-se ontem, com o Benfica a vencer com relativa facilidade o Paço de Arcos, por 4-1, com golos de Roberto Di Benedetto (2), Pablo Álvarez e Lucas Ordoñez.



Destaques ainda para os triunfos do HC Braga sobre o Parede, 5-1, e do OC Barcelos sobre o Juventude de Viana, 3-1.



A UD Oliveirense não foi além de um empate, 3-3, diante do SC Tomar.