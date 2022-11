Itália-Portugal, em direto

há 6 horas 16:30

Hélder Nunes perspetiva jogo com adversário que "vai ser osso duro de roer"

Após a vitória frente a França, Hélder Nunes perspetivou o encontro de hoje. "A Itália vai ser o osso duro de roer. Se olharmos aos últimos jogos que tivemos com eles, vemos que no último europeu empatámos, no último mundial a oito minutos do fim estávamos a perder 4-2, empatámos e ganhámos nos penáltis. Sabemos o que vamos encontrar, vai ser difícil, mas estamos cá para ganhar à Itália", frisou o jogador português.