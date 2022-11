há 1 horas 22:02

Portugal e Alemanha defrontam-se nos 'quartos' do Mundial de hóquei

Boa noite! Portugal e Alemanha defrontam-se esta noite (22:30 horas) no Pavilhão Aldo Cantoni, em San Juan, na Argentina, em jogo dos quartos de final do Mundial de hóquei em patins. A Seleção Nacional portuguesa chega a esta fase da prova após terminar o Grupo A no 1.º lugar, à frente de Itália, França e Chile - que goleou na última ronda. Já a Alemanha chega depois de bater Moçambique, último classificado do Grupo B, no playoff de acesso.



