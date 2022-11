Benfica derrota HC Braga

O Benfica derrotou esta noite o HC Braga, por 3-1, em jogo em atraso da terceira jornada do campeonato nacional e que marcou o regresso à competição de alguns jogadores que estiveram no Mundial da Argentina.Com três campeões do Mundo na equipa, Pablo Álvarez, Lucas Ordoñez e Carlos Nicolía, com dois vice-campeões, Diogo Rafael e Pedro Henriques, e ainda com um medalha de bronze, Roberto di Benedetto, os encarnados construiram o resultado na primeira parte, com golos de Nil Roca, Gonçalo Pinto e Poka, com Tomas Korasec a fazer o tento dos minhotos.Com este acerto de calendário, o Benfica é segundo, com 15 pontos, os mesmo do líder, OC Barcelos, que esta noite venceu o Parede por 3-0, em partida referente à quinta jornada.