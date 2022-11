Sporting vence Famalicense

O Sporting venceu esta noite o Famalicense por 5-2, em jogo antecipado da sétima jornada do campeonato Placard.Mas só na segunda parte os leões conseguiram fazer a diferença, depois do 2-2 com que os jogadores foram para intervalo.O Sporting apanhou o Benfica no topo da classificação, ambos com 18 pontos, sendo que esta quinta-feira o Benfica cumpre o seu jogo da sétima jornada, com uma difícil deslocação ao reduto do OC Barcelos.