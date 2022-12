O Benfica entrou da melhor maneira na Taça de Portugal, ao vencer fora o Taipense, da 3.ª Divisão, por 8-1, em jogo dos 32 avos de final.Pablo Àlvarez (3), Edu Lamas (2), Diogo Rafael, Lucas Ordoñez e Gonçalo Pinto, com um cada, marcaram pelas águias, enquanto Afonso Ferreira fez o golo de honra do Taipense.Este domingo é a vez do Sporting e do FC Porto entrarem em ação na Taça de Portugal, defrontando também equipas do terceiro escalão. Os leões deslocam-se ao reduto do Entroncamento, enquanto os dragões iniciam a defesa do troféu na casa do HS Sports, em Oliveira do Hospital.