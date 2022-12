E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto continua na defesa do troféu da Taça de Portugal, depois de carimbar este domingo a qualificação para os 16 avos de final. Os dragões deslocaram-se a Oliveira do Hospital para derrotar o HS Sports, equipa da terceira divisão, por 11-1.Gonçalo Alves (3), Xavier Barroso (2), Roc Pujadas (2), Telmo Pinto (2), Rafa (1) e Diogo Barata (1) marcaram pelo FC Porto, enquanto Josemar Tavares foi o autor do único golo dos anfitriões, que curiosamente inaugurou o marcador.Os dragões juntam-se ao Benfica (derrotou sábado o Taipense por 8-1) entre os já apurados para a eliminatória seguinte, sendo que o Sporting defronta esta tarde o Entroncamento.