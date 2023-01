FC Porto-Benfica, em direto

há 1 horas 19:47

Clássico decide a liderança



José Reis

O jogo grande da jornada 13 do campeonato de hóquei em patins decide a liderança da prova. O Benfica segue em primeiro lugar, com 33 pontos ao cabo de 12 jornadas. Conta apenas um desaire (e 11 vitórias), na casa do OC Barcelos. Mede forças com o FC Porto, a partir das 20 horas, no Dragão Arena.



Os dragões figuram no segundo posto, com 31 pontos, fruto de 10 vitórias, um empate (em casa com o OC Barcelos) e uma derrota (no reduto do Sporting). Apenas o triunfo garantirá aos campeões nacionais a liderança da prova.