Benfica vence em Viana do Castelo

O Benfica manteve a liderança inquestionável no Campeonato, ao vencer (5-3) na tarde deste domingo a Juventude Viana, à 21.ª jornada.Lucas Ordoñez bisou e Daniel Oliveira fez o 3-0 para as águias, dificultando a vida à anfitriã Juventude Viana.Seguiu-se forte reação da turma de Viana do Castelo, a reduzir (2-3) com bis de Àngel Albarracin, a fechar a primeira parte e e abrir a segunda, mas os encarnados continuaram a mandar, com golos de Roberto di Benedetto e Carlos Nicolía, ainda antes da Juventude marcar por Pedro Batista.