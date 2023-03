Sporting goleia Riba d'Ave

O Sporting ganhou este domingo no terreno do Riba d'Ave, por 8-1, em duelo a contar para a 23.ª jornada do campeonato.Num jogo em que foi para o intervalo na frente por 5-1, João Souto destacou-se com três golos. Gonzalo Romero (2), Alessandro Verona, Ferran Font e Toni Pérez marcaram os restantes.Com este resultado, o Sporting está em 2.º lugar, com 55 pontos, a cinco do líder Benfica.