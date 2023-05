Emoções ao rubro no playoff

O playoff de apuramento de campeão nacional arranca hoje no Minho. O OC Barcelos, 3º classificado da fase regular, recebe o vice-campeão europeu Valongo (6º), no primeiro jogos dos quartos-de-final. Na fase regular, os minhotos golearam (5-1) a equipa de Edo Bosch em Barcelos, mas perderam no ‘San Siro’ por 2-1. As duas equipas estão na máxima força. Durante a ‘final 8’ da Champions, Paulo Freitas, técnico do OC Barcelos, deu minutos a Darío Giménez, argentino que regressou após grave lesão muscular.

Pelas 21h00, é a vez do Benfica, tentar esquecer a desilusão que foi a eliminação nos ‘quartos’ da Liga dos Campeões frente ao FC Porto. As águias, depois de vencerem a fase regular, recebem o HC Braga. A equipa de Nuno Resende procura o título de campeão que escapa desde 2016. "Queremos dar resposta já no próximo jogo", disse o avançado Gonçalo Pinto ao canal do clube.

Amanhã é a vez do Sporting receber o Sp. Tomar. Os leões não vão contar Girão e João Souto, ambos suspensos. Já o FC Porto defronta a Oliveirense.