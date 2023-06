Académico da Feira defronta Benfica na final da Taça feminina de hóquei em patins

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Académico da Feira bateu a Académica por 4-1, na segunda meia-final da 'final four' da Taça de Portugal feminina de hóquei em patins, assegurando um lugar na difícil final de domingo, frente ao Benfica, octacampeão em título.Um 'hat-trick' de Joana Teixeira (aos 30, 40 e 45 minutos), para além do golo inicial de Daniela Silva (sete), garantiu o apuramento do Académico da Feira para a final, frente a uma Académica que acusou alguma inexperiência, mas conseguiu ainda marcar por intermédio de Catarina Costa (oito).

Nos minutos iniciais, a formação de Santa Maria da Feira entrou mais pressionante, procurando instalar-se no meio-campo ofensivo, enquanto a Académica tentava, sobretudo, criar perigo através de transições.

Aos quatro minutos, surgiu a primeira oportunidade flagrante do jogo para o Académico, por intermédio de Daniela Silva, que concluiu uma jogada rápida conduzida por Andreia Moreira, mas a guardiã dos 'estudantes', Rita Albuquerque, protagonizou uma grande intervenção que manteve o nulo.

A ucraniana Anna Andrus surgiu pouco depois à 'boca' da baliza, com uma oportunidade clara para fazer a igualdade, mas, quase de seguida (sete minutos), a equipa orientada por Franclim Silva chegou à vantagem, num remate cruzado, de meia distância, por parte de Daniela Silva.

A diferença no marcador durou pouco, já que, apenas 30 segundos depois, a formação da 'Briosa' chegou à igualdade, com Catarina Costa a recuperar uma bola em zona adiantada e a disparar pela esquerda para assinar um golo de belo efeito, que repunha a igualdade.

As equipas praticavam um jogo bastante ofensivo, com alguma predominância para a equipa de Santa Maria da Feira, que teve mais ocasiões, como a oportunidade de Joana Teixeira, isolada na cara da guarda-redes academista, logo aos oito minutos.

Após um início caótico, o jogo foi serenando e não se registaram mudanças no resultado até ao intervalo.

Já na segunda parte, com meia hora de jogo disputada, Inês Torres acabou por ver o cartão azul, após abalroar Andreia Moreira e a equipa da Feira teve direito a um lance livre.

No duelo com a guarda-redes, Joana Teixeira ainda permitiu a defesa no primeiro remate, mas, na recarga, atirou sem cerimónias para o fundo das redes.

Joana Teixeira viria a 'bisar', aos 40, naquele que foi o tento que sentenciou a vitória e retirou à Académica a força anímica para tentar chegar a igualdade, num lance em que a bola ressaltou na tabela para o interior da área e, perante uma adversária, a jogadora desviou a bola para esquerda e disparou forte para o 3-1.

Já no desespero da desvantagem, a Académica acabou por perder a bola em frente à sua baliza, com Joana Teixeira a recuperar o esférico e a rematar rasteiro, à 'queima-roupa' da guardiã, fazendo o 4-1 (45).

A apenas segundos do fecho, Catarina Costa ainda falhou um livre direto e o marcador manteve-se intacto até final.

Com este resultado, o Académico da Feira assegurou a presença na final da Taça de Portugal, na qual defrontará o Benfica, vencedor das últimas oito edições, em duelo marcado para as 12:00 de domingo.

Jogo realizado no Pavilhão Municipal Nortecoop, na Maia.

Académica - Académico da Feira, 1-4.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Daniela Silva, 07 minutos.

1-1, Catarina Costa, 08.

1-2, Joana Teixeira, 30.

1-3, Joana Teixeira, 40.

1-4, Joana Teixeira, 45.

Sob a arbitragem de Rui Leitão e Fernando Vasconcelos, as equipas alinharam:

- Académica: Rita Albuquerque, Inês Torres, Salomé Simões, Catarina Costa e Eva Faim. Jogaram ainda: Mariana Duarte e Anna Andrus.

Treinador: Carlos Fernandes.

- CA Feira: Daniela Pereira, Joana Teixeira, Andreia Moreira, Daniela Silva e Beatriz Carmo. Jogaram ainda: Margarida Teixeira, Ana Alves, Cátia Gomes e Sofia Sacadura.

Treinador: Franclim Silva.

Assistência: Cerca de 150 espetadores.