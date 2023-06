Sporting-Benfica, em direto

há 5 horas 10:32

Alejandro Domínguez: «Temos de seguir o plano delineado»



Fernando Ferreira

Alejandro Domínguez, treinador do Sporting, está preocupado com a recuperação psicológica da equipa, batida no jogo 3 (2-4), sofrendo 4 golos de bola parada. "Espero que volte a recuperar boas sensações para atacar com confiança e defender alto. Não temos de entrar condicionados por ser jogo decisivo, temos é de seguir o plano delineado. Queremos ir à Luz na quarta-feira e toda a equipa está consciente de que podemos consegui-lo."