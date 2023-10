Sporting triunfa em Braga

O Sporting venceu (3-1) este sábado na deslocação a Braga, em jogo da 3.ª jornada do Campeonato.Apesar da turma da casa abrir o ativo logo no início da 2.ª parte por Diogo Seixas, o Sporting não se atemorizou e respondeu à maneira, com golos de Gonzalo Romero e um 'bis' de Rafael Moreira.Os leões comandam isolados a classificação, com 9 pontos (três vitórias).