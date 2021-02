A bonita homenagem de Hélder Nunes a Alfredo Quintana

Na vitória do Barcelona frente ao Girona por 9-1, houve espaço para uma homenagem de Hélder Nunes a Alfredo Quintana. O defesa do Barça e antigo capitão do FC Porto entrou em campo com o nome de Quintana na camisola.





"Serás eterno", disse o internacional português que dedicou o golo marcado ao amigo.Também Luís Frade, jogador da equipa de andebol dos catalães e antigo companheiro de Quintana na seleção, jogou com o nome do guarda-redes, que não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória durante um treino do FC Porto.