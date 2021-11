A classificação e as contas de Portugal para chegar à final do Europeu de hóquei em patins

Ao vencer (10-9) a Espanha com um golo a 13 segundos do fim, Portugal mantém as esperanças em chegar à final do Europeu de hóquei em patins. Para tal, terá de terminar num dos dois primeiros lugares do grupo - essas duas equipas irão depois defrontar-se e discutir o título. No entanto, há contas para fazer tendo em vista o apuramento para o jogo de título, sabendo que a Seleção Nacional nunca conseguirá terminar em primeiro do grupo.Espanha e França medem forças e depois será a vez de Portugal entrar em campo para jogar com Andorra, ambos os jogos esta sexta-feira. E a. Nesse caso, Portugal sabe que, na pior das hipóteses, terminaria com os mesmos pontos da Espanha mas vantagem no confronto direto., aplicando-se uma vez mais a vantagem no confronto direto com a Roja. De notar que pode existir um mini-campeonato pelo segundo lugar entre Portugal, Espanha e Itália caso todas acabem com 8 pontos (para tal, Espanha e Portugal teriam de empatar e Itália ganhar), mas a Seleção Nacional ficaria sempre à frente destes dois adversários e, consequentemente, seguiria para a final.Onde a situação pode ser mais complicada é mesmo se Espanha e França empatarem. E aí há várias particularidades., mesmo antes de entrar em pista. É que, nesse caso, teríamos mini-campeonato entre as três seleções, com o desempate a ser feito pela diferença de golos, onde a Seleção Nacional ficaria em desvantagem.1.º França, 3 pontos, 1 jogo (5-3)2.º Portugal, 3/2 (13-14)3.º Espanha, 0/1 (9-10)Agora, se a. Isto porque ficaria com a mesma diferença de golos dos franceses (-1) mas mais golos marcados (13 contra 5).1.º França, 10 pontos/4 jogos (23-15 em golos)2.º Espanha, 7/4 (35-16)3.º Portugal, 7/4 (27-18)4.º Itália, 5/4 (23-17)5.º Alemanha, 3/4 (9-27)6.º Andorra, 1/4 (7-31)