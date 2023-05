Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Benfica-FC Porto, 2-4: Dragão deixa águia em agonia Em terras de Romaria, dragões selaram a qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões, depois de vencerem as águias em lição de eficácia





• Foto: Ricardo Jr.