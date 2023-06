Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Sporting-Benfica, 6-3: Rugido madrugador Com uma entrada forte, o Sporting venceu o dérbi e empatou (1-1) a final do playoff. Quarta há mais...





• Foto: David Cabral Santos