Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Sporting-OC Barcelos, 3-2: Leões já cantam de galo Sporting impõe primeira derrota ao OC Barcelos, no regresso do técnico Paulo Freitas a Alvalade





• Foto: Fernando Ferreira