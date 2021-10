Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Sporting-OC Barcelos, 7-4: Foi preciso aplicar o plano B Com inspiração de Toni Pérez, autor de um hat-trick, Sporting vence galos no Campeonato





• Foto: Fernando Ferreira