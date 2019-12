Acabar o ano na liderança

A três jornadas do final da 1ª volta, OC Barcelos, Benfica e Sporting dividem a liderança do Campeonato Nacional.

Na última ronda de 2019, o OC Barcelos recebe o Valongo, enquanto o Sporting será anfitrião do HC Braga. Já o Benfica vai jogar fora de portas, mas não muito longe. Desloca-se ao pavilhão do Paço de Arcos, que ocupa o 11º lugar da classificação.

No entanto, e apesar da posição que ocupam, os jogadores do Benfica querem manter a concentração, como explica o internacional espanhol Albert Casanovas. "No último jogo para o campeonato [Oliveirense] fomos perfeitos defensivamente e é isso que temos de voltar a fazer em Paço de Arcos. Todos os jogos são complicados e amanhã [hoje] será mais uma final", sublinhou Casanovas, em declarações na BTV.

Já o Sporting recebe o 7º classificado e não deverá encontrar dificuldades em somar os três pontos.

Dérbi no regresso

Refira-se que depois da jornada deste fim de semana, que se conclui amanhã com a receção do FC Porto ao Riba d’Ave, o campeonato só regressa nos dias 4 e 5 de janeiro e logo com o dérbi (Benfica-Sporting) na Luz.