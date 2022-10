Académica no pódio do Eurockey Cup

A equipa feminina de sub-15 da Académica marcou presença este ano no Eurockey Cup 2022, conquistando o 3.º lugar da prova, naquela que foi a primeira participação de uma formação feminina portuguesa nesta competição de hóquei em patins.Depois de se terem apurado por via da sua classificação no campeonato nacional, na qual ficaram em 2.º lugar, as jovens estudantes partiram para a Catalunha, local em que se realizou esta prova internacional, entre 13 e 16 de outubro, com a intenção de jogar frente às melhores equipas da atualidade.Na fase de grupos, a Académica ficou em 2.º lugar, logo atrás da formação espanhola CP Manlleu, que viria a vencer a competição, e nas meias-finais defrontou o Sant Cugat, perdendo por 2-0, resultado que impediu que as jovens de Coimbra disputassem o título.Ao Record, Diana Melo, treinadora da equipa, realça o feito alcançado, salientando, também, a importância de tudo o que estas jovens experienciaram nesta competição. "Partimos com o objetivo bem delineado, que passava por tornar esta experiência inesquecível. Aproveitámos toda a envolvência da prova. Em termos competitivos, o nosso objetivo era fazermos o nosso melhor. Acredito que pelo facto de estarmos muito unidas, conseguimo-nos superar e chegar às meias-finais, o que foi ótimo", sublinhou.Refira-se, a propósito, que esta competição decorre também na vertente mista, sendo organizada há 10 anos.