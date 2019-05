O AD Oeiras perdeu este sábado na deslocação ao reduto da Oliveirense, por 6-4, despedindo-se assim da 1.ª Divisão.Na última jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, o Oeiras estava obrigado a vencer e esperar por uma derrota do Valongo (que empatou com o HC Braga 3-3) para se manter no principal escalão.Com esta derrota, o AD Oeiras desce de divisão assim como o Sp. Tomar e o Marinhense, despromovidos antes de se disputar a última jornada, enquanto a Oliveirense segura o 2.º posto.Com o título já entregue ao FC Porto , os dragões receberam e golearam este sábado o HC Turquel por 7-1, resultado imposto também pelo Benfica (4.º classificado) ao Paço de Arcos. Já o Sporting (3.º) venceu na última jornada do campeonato o OC Barcelos por 4-3.