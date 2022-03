Adepto detido depois de injúrias a PSP e árbitro do Marítimo-Cucujães

O Comando Regional da PSP da Madeira comunicou esta terça-feira a detenção de um adepto, de 38 anos, pelo crime de injúrias e ameaças agravadas no jogo entre o Marítimo e Cucujães, a contar para o Campeonato Nacional da 3.ª divisão (zona norte) de hóquei em patins.Segundo a polícia, a detenção aconteceu no último sábado no pavilhão dos Barreiros, no Funchal, depois do árbitro da partida ter sido ameaçado e injuriado, o motivou mesmo a sua interrupção. "Após identificados os autores desta contraordenação, os mesmos foram conduzidos para fora do recinto desportivo no âmbito do regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, tendo um deles proferido novas injúrias e ameaças, desta vez contra os polícias, motivo pelo qual foi detido", pode ler-se.O adepto foi presente depois ao Tribunal Judicial do Funchal, tendo-lhe sido aplicada a medida de Termo de Identidade e Residência. O processo irá correr os seus ulteriores trâmites legais. "Às injúrias e ameaças feitas ao árbitro da partida caberá também a aplicação de uma contraordenação punida com coima de 1.000 a 10.000 euros, bem como uma possível sanção de interdição e acesso a recintos desportivos a aplicar pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, sem prejuízo de outras medidas legais a promover pelo titular do direito de queixa junto dos tribunais competentes", acrescenta a nota da PSP.