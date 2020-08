Adroher diz adeus ao Benfica: «Nunca vamos esquecer este fantástico país»

O hoquista espanhol Jordi Adroher vai jogar no Liceo da Corunha e despediu-se esta segunda-feira do Benfica, após cinco temporadas no clube lisboeta.

"Durante estes cinco anos no clube vivi alguns dos melhores momentos da minha carreira e estou orgulhoso de os ter partilhado convosco. A minha família e eu sentimo-nos muito protegidos e queridos por todos. Nunca vamos esquecer este fantástico país", afirmou o avançado, de 35 anos, citado pelo emblema encarnado.

O duas vezes campeão do mundo de hóquei em patins e outras tantas europeu chegou aos encarnados em 2015/16, proveniente dos italianos do Breganze, depois de ter vestido as camisolas de Reus, FC Barcelona, Patí Vic e Lloret.

Na despedida, o Benfica destacou os quatro títulos conquistados nos rinques encarnados, casos do campeonato nacional e da Liga Europeia, ambas em 2015/16, da Taça Continental, em 2016, e da Taça Intercontinental, em 2017.

"Quero agradecer aos adeptos, ao clube e aos companheiros pelo excelente tratamento. Embora tivesse gostado de terminar de uma maneira diferente, lembrar-me-ei sempre destes anos de uma forma especial", rematou Adrhoer.