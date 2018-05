O Benfica pode esta terça-feira festejar, à 11.ª jornada da fase final, a conquista do hexacampeonato nacional feminino. Para isso, basta vencer, no Pavilhão Fidelidade (22h00), o Campo de Ourique, quando faltam quatro jornadas para o final do campeonato.A equipa de Paulo Almeida – soma vitórias nas 24 jornadas realizadas, incluindo as da fase regular – dispõe de nove pontos de vantagem sobre o 2º classificado, Carvalhos, e regista o melhor ataque (76 golos) e a melhor defesa (6 golos sofridos)."Mais uma vez, estas jogadoras têm sido fantásticas, estão a três pontos de fazerem novamente história. Em cinco competições, podem ganhar quatro. Faltou-nos a Taça Europeia, que perdemos na final, mas que em nada mancha o que têm feito, ano após ano, em prol da modalidade e do Benfica", destacou o treinador encarnado, em declarações à televisão do clube.

Autor: Vítor Ventura