Águias com crença no processo

O Benfica viaja amanhã ao Dragão Caixa para defrontar o líder FC Porto, num encontro absolutamente decisivo para as (poucas) esperanças que as águias ainda têm de lutar pelo título.A formação da Luz segue no quarto lugar do campeonato, a oito pontos do FC Porto e a sete dos segundos colocados, Oliveirense e Sporting.Alejandro Domínguez, técnico argentino que substituiu Pedro Nunes no final de 2018, tenta sacudir a pressão que a própria classificação coloca. "Quando cheguei aqui não apontei os títulos como objetivos. O meu propósito sempre foi, primeiro do que tudo, colocar o Benfica a jogar um estilo de hóquei em patins que nos possa colocar na luta por todos os títulos. Do meu ponto de vista havia muito trabalho a fazer, mas estamos cada vez melhores", assegurou durante a conferência de imprensa de antevisão do clássico.O técnico, que é também o selecionador espanhol, tira a pressão do duelo no Dragão. "Não é decisivo. É mais um jogo importante na tentativa de consolidar o nosso jogo, a nossa ideia. Já vamos ter o Diogo Rafael, que também já participou sem limitações no último jogo", confessou, lembrando que Carlos Nicolía continua lesionado e fora das opções técnicas.Quem também antecipou o jogo do Dragão foi Valter Neves, o capitão das águias que recentemente passou por um momento muito difícil, com o falecimento do pai.O experiente hoquista da Luz acredita que a confiança trazida de Itália [o Benfica bateu o Monza por 5-0 para a Liga Europeia no sábado] pode ajudar. "Claro que trouxe mais confiança. Mais confiança no processo, porque foi uma partida em que vencemos de forma confortável e não sofremos golos, o que é sempre importante. Mas sabemos que há muita coisa a melhorar e um clássico como este é sempre especial e vamos dar tudo", admitiu.