Hóquei feminino: Benfica vence Sporting no João Rocha

O Benfica foi vencer (5-3) na tarde deste domingo o Sporting no João Rocha e adiantou-se (1-0) na final do playoff do Campeonato Nacional feminino, disputada à melhor de três partidas.





Vencedoras da fase regular, as águias entraram melhor e chegaram cedo ao 2-0, com golos de Beatriz Figueiredo e Maria Lund, mas as leoas reagiram e empataram (2-2) por Ana Ferreira e Rita Lopes.O reatamento foi novamente favorável à turma encarnada, com Beatriz Figueiredo a bisar, para depois Maria Silva fazer o 4-2.Rita Lopes reduziu, mas Maria Silva fixou o resultado final.As duas equipas voltam a defrontar-se no sábado na Luz.