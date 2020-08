Agustina Fernández reforça equipa do Benfica

O Benfica chegou a acordo para a contratação de Agustina Fernández, anunciou este sábado o clube da Luz.





A hoquista argentina, de 27 anos, chega do Andes Talleres, clube argentino, para reforçar o plantel às ordens de Paulo Almeida."Espero continuar a crescer e a evoluir como jogadora. O Benfica é um dos maiores clubes de hóquei a nível mundial e tem excelentes jogadoras. Têm um jogo muito dinâmico e isso é algo que me agrada muito no Benfica e no hóquei português", afirmou a defesa/médio, citada no site do clube da Luz."Tenho o objetivo de ganhar o meu espaço no hóquei europeu e vencer uma Liga Europeia", referiu ainda Agustina Fernández.