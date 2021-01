Alejandro Dominguez: «A eficácia defensiva foi a grande diferença entre as duas equipas»

O Benfica venceu este domingo o Sporting, por 5-4, no Pavilhão João Rocha. No final do encontro, o treinador Alejandro Dominguez explicou que para este jogo decidiu mudar o "plano" e o "risco" compensou.





"Planeamos o jogo de forma diferente em relação ao que tínhamos feito no passado. Nos outros dois fomos agressivos no aspeto defensivo e hoje decidimos mudar o plano e dar a iniciativa de jogo ao Sporting, com a intenção de jogar em transição rápida e com superioridade numérica. Foi um risco, pela qualidade do adversário, mas felizmente saiu bem e a justificação para isso foi o espírito de equipa que hoje demonstrámos", afirmou."A eficácia defensiva foi a grande diferença entre as duas equipas. De forma global, fomos a equipa que melhor interpretou o encontrou nos 50 minutos", sublinhou o treinador do Benfica.