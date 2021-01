Alejandro Domínguez: «A equipa não esteve ao nível de uma partida destas»

Alejandro Domínguez lamenta que o Benfica não tenha conseguido ser igual a si próprio na derrota (4-2) frente ao FC Porto. O técnico dos encarnados diz que a equipa "não esteve ao nível" deste jogo.





"Hoje não fomos a equipa da 'final a oito' da Taça 1947. Houve momentos do jogo em que conseguimos subir a defesa, tirar a iniciativa ao FC Porto e estar por cima de forma pontual. A equipa não esteve ao nível de uma partida destas características e o rendimento individual dos jogadores em termos gerais não foi bom. A única nota positiva é que temos a diferença de golos a nosso favor [em relação ao FC Porto] e esperemos que isso nos ajude a ficar por cima no final da fase regular do campeonato", reconheceu, no final da partida.