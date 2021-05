Alejandro Dominguez: «Assumo a responsabilidade de, em geral, o FC Porto ter sido melhor»

O Benfica perdeu (6-3) este domingo frente ao FC Porto, no jogo 4 das meias-finais do playoff do campeonato nacional de hóquei em patins. Com este resultado, os dragões empatam a eliminatória e obrigam à realização do jogo 5 para se decidir o oponente do Sporting na final da competição. Alejandro Dominguez, técnico das águias, deu ênfase à entrega dos jogadores encarnados na partida.





"Uma vez mais não conseguimos, em casa, ser melhores do que o FC Porto. No modelo defensivo não anulámos o seu ataque da forma que precisávamos e isso causou-nos dano. Depois, o nosso jogo ofensivo não lhes fez dano. Esses dois fatores, em 50 minutos, decidiram o jogo. A vontade e entrega da equipa mereceu nota 10, por isso, o responsável deste resultado sou eu. Assumo a responsabilidade de, em geral, o FC Porto ser melhor", afirmou o treinador do Benfica."Agora, no quinto jogo, vamos ter uma partida super difícil. Podia dizer que não há duas sem três, depois de já termos ganho lá dois jogos, mas a verdade é que neste momento a dinâmica deles é muito positiva. Nós estamos feridos, mas até lá vamos recuperar-nos para ter garantias de que podemos ganhar. Será um duelo intenso, mas em 50 minutos, se estivermos bem, temos hipóteses", concluiu o técnico das águias