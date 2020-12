Alejandro Dominguez: «Clube e público muito exigentes. Que seja a primeira de muitas alegrias»

"Sinto uma felicidade imensa pela equipa, porque tem feito, no tempo em que estou aqui como treinador, um trabalho com uma vontade de fazer as coisas bem. Este é um clube e um público muito exigentes, mas está sempre com a equipa. Hoje pudemos-lhes dar uma alegria, que espero que seja a primeira de muitas." Assim foi a reação de Alejandro Dominguez, treinador do Benfica, à conquista da primeira edição da Taça 1947, numa final decidida frente ao Sporting nos penáltis.





"Sou um treinador que gosta de reconhecer quando o rival é melhor do que eu. Em muitos momentos do jogo, o Sporting jogou melhor do que o Benfica e, através da sua tática, conseguiram parar o nosso ataque e defender com uma eficácia tremenda. Mas hoje era uma final e as finais jogam-se com carácter e mentalidade vencedora e nisso esta equipa tem de sobra", referiu ainda o técnico dos encarnados."Agora, a equipa tem que utilizar isto como catalisador para crescer. A nível mental estamos muito fortes, mas precisamos de crescer como equipa", concluiu.