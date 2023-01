Alejandro Domínguez: «Controlámos as emoções nos momentos cruciais»

Alejandro Domínguez era naturalmente um técnico satisfeito após a vitória do Sporting por 6-4 em casa do FC Porto . Na análise à partida, o treinador leonino destacou o facto dos seus pupilos terem sabido seguir o plano traçado previamente."Estou feliz. Primeiro porque os clássicos são sempre jogos muito interessantes, estão carregados de emoções que outros jogos não têm. Saber lidar com essas questões, num ambiente hostil, no bom sentido, é muito complicado. Estou feliz por termos seguido o plano, fomos disciplinados, unidos e que soubemos o que fazer. Controlámos as emoções nos momentos cruciais. A vitória tem de ser um catalisador para que a equipa acelera processos e se coloque numa posição de lutar por tudo", começou por analisar."As dinâmicas positivas, como as negativas, podem ser alimentadas. Esta vitória, se a soubermos aproveitar, pode criar uma boa energia a longo prazo, mas os nossos adversários são muito complexos. Hoje só temos de desfrutar desta vitória e amanhã começar a preparar os próximos passos. No próximo domingo há outro clássico, mas a liderança não significa nada nesta fase época. Temos é de chegar", concluiu.