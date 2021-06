Alejandro Dominguez deixa Benfica

Alejandro Dominguez vai deixar o comando técnico do Benfica, apesar de ter mais um ano de contrato. A notícia está a ser avançada pelo site 'Hóqueipt', que adianta que a conquista da inédita Taça 1947 pelas águias não foi suficiente para o técnico se manter na Luz.





Dominguez chegou ao Benfica a meio da temporada 2018/19 para substituir Pedro Nunes e não conseguiu levar o clube à conquista de título, sendo a exceção a referida taça. Esta temporada as águias foram eliminadas nas meias-finais do playoff do título pelo FC Porto, depois de terem estado em vantagem por 2-0 na eliminatória.Contactado por Record, fonte do Benfica disse que o clube "não ter nada a comentar".