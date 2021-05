Alejandro Dominguez e a derrota do Benfica: «Pensou-se que seria fácil fechar a eliminatória aqui...»

O Benfica desperdiçou a sua primeira oportunidade para carimbar o apuramento para a final do playoff, ao perder em casa diante do FC Porto, numa partida na qual os dragões venceram por 5-3. Na análise à partida, o técnico Alejandro Dominguez assume que já esperava uma missão complicada e agora, de olho no quarto encontro, assume que é importante fechar a eliminatória em casa, de forma a evitar o regresso ao Dragão Arena, para um eventual quinto e decisivo encontro.





"Sabíamos que a missão era muito difícil. O FC Porto estava numa dinâmica incrível antes da derrota europeia e, ao ganhar em casa deles, pensou-se que seria fácil fechar a eliminatória aqui. Mas sabíamos que não seria assim. Agora vamos analisar o jogo de hoje para preparar o de domingo, para sermos mais eficientes e conseguirmos causar-lhes mais danos. Eles jogaram muito abertos, a nossa pressão não os afetou e estando na frente geriram muito bem resultado. São duas equipas muito equilibradas e espero que no domingo possamos estar recuperados fisicamente, para fechar a eliminatória em casa, pois sabemos que voltar ao Dragão Arena será muito mais complicado".