Alejandro Domínguez e a vitória frente ao Benfica: «A equipa cada vez joga melhor e sofre poucos golos»

Alejandro Domínguez, treinador do Sporting, sublinhou o "grande trabalho coletivo" da equipa na vitória desta sexta-feira diante do Benfica, por 3-2 , na 4.ª jornada da Liga Placard."Há muitos lances no jogo que podemos identificar como significativos. É injusto para o trabalho de todos. O Sporting não permitiu ao Benfica jogar as suas melhores opções, é uma equipa com grande potencial ofensivo. Conseguimos baixar as opções deles, foi um grande trabalho coletivo de todos", destacou, antes de elogiar o ambiente no Pavilhão João Rocha. "Qualquer jogador quer jogar com um pavilhão assim, é uma maravilha. Estou muito contente"."A única importância que tem é saber que estamos a fazer as coisas bem. É sempre melhor estar acima, mas não é significativo. A equipa cada vez joga melhor, encaixamos poucos golos e estamos cada vez mais fiáveis. Quando somos uma equipa irregular o trabalho é mais difícil, quando somos regulares o trabalho fica mais fácil".Refira-se que com este resultado no dérbi, os leões isolam-se provisoriamente na liderança com 12 pontos - o Sp. Tomar só joga no domingo e também pode igualar essa pontuação - e aumentam para 5 pontos a vantagem sobre o rival de hoje.