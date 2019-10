Alejandro Domínguez: «Esperávamos um Herringen mais consistente»

O Benfica goleou - por números 'obscenos' - os alemães do Herringen por, em jogo a contar para a 1.ª jornada do Grupo C da Liga Europeia de hóquei em patins.Alejandro Domínguez, treinador das águias, confessou que estava à espera de "um Herringen mais consistente", realçando ainda a seriedade, disciplina e solidez dos encarnados frente à formação alemã."Esperávamos um Herringen mais consistente. Tínhamos uma referência da Supertaça alemã, onde foram mais perigosos e sólidos, e a referência da Liga Europeia da época passada. Hoje estivemos sérios, disciplinados e muito sólidos. Levamos dois jogos sem sofrer golos. Isso fala um pouco do objetivo que persegue esta equipa, que é a regularidade e solidez", afirmou o técnico argentino, em declarações no final do encontro."Temos de estar a lutar por todos os títulos: o campeonato nacional, a Liga Europeia e a taça. Este é o nosso objetivo e todos os jogadores e corpo técnico aceitam esse repto"."Sofreu uma lesão que o deixou de fora alguns dias, mas está quase recuperado. Não sei se está pronto para o próximo jogo [quarta-feira], mas já está no final do processo de recuperação", finalizou.