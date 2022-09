Alejandro Domínguez: «Estou feliz porque os jogadores queriam muito ganhar este jogo»

Alejandro Domínguez era um treinador satisfeito pela vitória do Sporting frente ao FC Porto, no jogo que marcou a estreia oficial do técnico no banco dos leões."Estou muito feliz, porque os jogadores queriam muito ganhar este jogo. Era muito importante começar o campeonato a ganhar em casa a um rival, que foi campeão nacional e tem uma grande equipa. Felicitar o FC Porto por ter feito um grande jogo. São estes jogos que chamam as pessoas ao pavilhão e as deixam a ver pela televisão. [Foi] muito equilibrado com duas equipas com vontade de atacar e caiu para nos. Faz-me muito feliz", começou por dizer o treinador espanhol à Sporting TV."Sim, o jogo esteve equilibrado 45 minutos e foram ações pontuais que o decidiram. No final quando jogas com um rival tão bom, com que à partida vamos lutar no final da época pelo campeonato, temos de estar muito atentos, para que os pequenos detalhes caíam para nós. O FC Porto esteve muitos momentos em cima de nós, mas tivemos personalidade, aguentámos e, em alguns momentos, fomos superiores.""Não sei se pelo próximo jogo, mas pelo processo. Por acreditarmos cada dia mais no processo. Dá-me muita alegria pelos jogadores. Ajudam-te a crer mais no que estás a fazer."Na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro, o técnico dos leões reforçou terem sido os pormenores a decidir a partida e explicou o que mudou em relação à derrota com os dragões na Elite Cup, no início do mês."Ja sabíamos que ia ser um jogo de detalhes, pois somos dois rivais que têm um modelo muito parecido, eu e o Ricardo [Treinador do FC Porto] trabalhámos juntos durante muito tempo na seleção espanhola e o modelo de jogo é bastante parecido. Eles estiveram por cima do jogo em alguns momentos, sobretudo nos primeiros 10 minutos da segunda parte e nós conseguimos, através da nossa personalidade, que é extraordinária, e de ajustar algumas coisas no aspeto ofensivo, impor o nosso jogo. Fico feliz porque precisávamos muito de começar o campeonato com boas sensações para termos confiança no trabalho que estamos a fazer", vincou."O que mudou em relação à Elite Cup? Os pequenos detalhes, como os cartões azuis, os penaltis, condenaram-nos nesse jogo. São pormenores que fazem com que o jogo se desequilibre, e quando se desequilibra fica difícil. Já hoje, nos últimos minutos jogámos a favor do marcador, e conseguimos abrir a pista, jogar em largura, pelo que parecia que estávamos a jogar muito bem, e é um engano, porque o jogo foi muito equilibrado e a vantagem permitiu ao Sporting gerir o jogo com mais tranquilidade", apontou.Também Matías Platero, que marcou um dos golos da vitória do Sporting analisou a partida, tendo destacado a importância de arrancar o campeonato com um triunfo frente a um rival direto."É importante começar a ganhar nesta época. Foi um jogo difícil. O FC Porto está a jogar há cinco ou seis anos um grande hóquei e nós também começámos. A equipa teve com muita vontade e expectativa pelo nosso treinador novo. Fizemos um grande jogo e queremos continuar assim", começou por referir o jogador dos leões à Sporting TV."É sempre difícil começar com todas as ideias novas. Estávamos há 5 anos a jogar o mesmo com Paulo [Freitas] e mudámos completamente, mas penso que para bem. Estamos focalizados em melhorar, crescer passo a passo e cientes que estamos a dar um passo em frente.""É sempre importante ganhar, sobretudo sobre um rival que nos ganhou no ano passado e na pré-época [Elite Cup]. Sabemos que é sempre candidato e estão sempre a lutar para crescer.""Jogar aqui é um espetáculo. Apoiam o jogo todo e é importante receber esse apoio. Estamos um bocado cansados, mas continuamos a correr porque eles continuam a cantar. Dá-nos mais motivação."