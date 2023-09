Alejandro Domínguez explica ausência de Nolito: «Teve um traumatismo no treino»

Nolito Romero foi ausência notória na vitória (4-2) do Sporting frente ao Valongo, nos quartos-de-final da Elite Cup. Alejandro Domínguez, técnico dos leões, explicou o motivo."Na quarta-feira, teve um choque no treino com o Souto e sofreu um traumatismo. Foi ao hospital e está tudo bem", explicou o treinador argentino. Nolito ainda subiu ao rinque antes do jogo para fazer algum trabalho com bola, mas viu o encontro na bancada. Ainda assim, a sua participação na Elite Cup não está descartada.Sobre a partida, Alejandro Domínguez considerou a vitória justa. "Fizemos um jogo dentro do previsto. Mostrámos solidez defensiva, poucos erros, sem deixar de ser verticais e decidir bem. Soubemos controlar o jogo. O livre direto mete-nos no jogo em termos de marcador, mas o controlo era nosso. Estou contente, sei que há ainda muito a melhorar, mas a equipa está num bom caminho."