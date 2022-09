Alejandro Domínguez fez a estreia pelo Sporting: «Feliz por voltar a Portugal»

Alejandro Domínguez estreou-se em jogos oficiais pelo Sporting com uma vitória por 4-1, nos quartos-de-final da Elite Cup. O técnico argentino substituiu no banco dos leões Paulo Freitas."Muito feliz por voltar a Portugal", disse o ex-treinador do Benfica. "Levamos algumas semanas de trabalho e é sempre muito bom começar com uma vitória. Não é fácil ganhar jogos neste campeonato. O HC Braga é uma boa equipa e nós em termos defensivos estivemos muito bem, a pressionar muito sem permitir grande coisa ao adversário, mas custou a dilatar o marcador", analisou.Alejandro Domínguez falou ainda do duelo de sábado frente ao FC Porto nas meias-finais. "Vai ser um jogo muito difícil frente ao campeão nacional, uma equipa muito equilibrada e muito eficaz."