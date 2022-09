Alejandro Domínguez: «Fico triste por estar fora da final»

Alejandro Domínguez, técnico do Sporting, lembra que há ainda muito a melhorar na equipa do Sporting, depois da derrota (2-4) frente ao FC Porto. O treinador argentino chegou esta temporada ao clube de Alvalade e ainda procura passar as suas ideias."Há muitos factores neste resultado, mas o Xavi Malián fez o seu trabalho, assim como o Girão. Fico triste por estar fora da final. Somos o Sporting e vimos para tentar ganhar. A equipa melhorou no processo defensivo, mas bolas paradas foram decisivas", analisou o técnico."Falta melhorar muita coisa. Estamos a tentar implementar um ADN que era diferente do modelo que a equipa tinha. Os jogadores estão-se a adaptar a uma sistema e a propostas novas. Tem de ser de forma progressiva. Fomos competitivos, mas falta melhorar muita coisa."