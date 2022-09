Alejandro Domínguez: «Houve muitas coisas positivas. Houve outras que não...»

No regresso ao Pavilhão da Luz, agora como técnico adversário do Benfica, Alejandro Domínguez viu o seu Sporting ser vergado a uma derrota pesada por 5-1 , num jogo no qual, assume, a reviravolta encarnada acabou por deixar a sua equipa perdida em jogo. Ainda assim, o argentino recorda que este projeto leonino, sob o seu comando, ainda está a começar."Tínhamos planeado o jogo de uma forma que resultou bem toda a primeira parte. O golo do empate é uma boa iniciativa de Pablo Álvarez, que escapou bem de Matías Platero. Até ao 3-1, a nossa identidade estava intacta. Depois disso, o Benfica passou a jogar a favor do marcador e aí perdemos a nossa identidade ofensiva, tentámos resolver de forma individual. Houve muitas coisas positivas. Houve outras que não e que temos de melhorar. Estamos tristes, porque perdemos com um rival direto. Jogámos dois jogos com dois rivais diretos (FC Porto e Benfica). Um ganhámos (4-2), outro perdemos. É um projeto que tem cerca de nove semanas. Vamos levantar a cabeça para ganhar no próximo domingo", frisou.