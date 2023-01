Alejandro Domínguez: «Jogámos contra um Benfica defensivamente perfeito»

Alejandro Domínguez, treinador do Sporting, analisou a derrota caseira (1-3) no dérbi ante o Benfica, que levou as águias a distanciarem-se agora em quatro pontos na liderança do campeonato."Jogámos contra um Benfica defensivamente perfeito, esteve muito bem a esse nível, e nós não encontrámos os caminhos para chegar à zona de perigo e finalização. Fizemos tudo para que isso acontecesse, tivemos sempre muita intensidade durante todo o jogo, mas o Benfica foi melhor do que nós a nível defensivo e depois acabou por ter um lance de sorte no primeiro golo. Julgo que também estivemos bem a nível defensivo, mas não aproveitámos os lances de bola parada. Estou triste pela derrota, mas satisfeito pelo comportamento dos meus jogadores", disse o técnico espanhol, apontando a um futuro melhor."Apesar do resultado, temos de sair confiantes deste jogo pelas capacidades que temos vindo a demonstrar. Não vamos dar um passo atrás, porque temos uma ideia bem definida e somos uma equipa que compete bem. Esta derrota não nos vai abalar", atirou.