Alejandro Domínguez: «Melhorámos a pontaria»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Sporting, Alejandro Domínguez, justificou a reviravolta no marcador que deu a vitória aos leões, que saíram para o intervalo a perder por 2-0, mas acabaram por ganhar por 3-2.«O OC Barcelos é uma equipa que defende muito bem, é bem trabalhada e sabíamos que se marcasse golo iríamos sofrer. Infelizmente foi o que aconteceu. Tantámos não mudar o plano de jogo, atacando direto e com velocidade na segunda parte. Chegámos à vitória, melhorando a pontaria.»