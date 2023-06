Alejandro Domínguez: «Não foi uma grande temporada»

O Sporting despede-se de 2023/24 sem qualquer troféu conquistado. Depois da derrota no jogo 4 da final que coroou o Benfica como novo campeão nacional, o técnico do leões Alejandro Domínguez reconheceu o fracasso, mas garante que tem condições para continuar."Quando começamos isto há nove meses queríamos estar em todas as decisões e conseguimos, menos na Liga dos Campeões em que cinco dias antes perdemos a final da Taça de Portugal e a equipa estava destroçada. Mas esta é uma equipa construída para ganhar. Não foi uma grande temporada. Condições para seguir? Sim, a não ser que o clube me diga o contrário. Tenho todas as ‘ganas’ do Mundo", garantou o treinador argentino na conferência de imprensa.Sobre o jogo, o técnico diz que o golo do empate abalou a equipa psicologicamente. "Entrámos muito fortes e criámos muitas ocasiões claras de golo que acabou com o remate do Nolito. A equipa estava francamente bem e o empate baixa a equipa emocionalmente ao sentir que podíamos perder o campeonato. A equipa baixou um pouco. Depois disso, tudo o que aconteceu encheu-me de orgulho a vontade de equipa. Faltou-nos alguma definição nos momentos."O técnico terminou a conferência com uma mensagem forte para os adeptos."Levanto-me pela manhã e até à noite só penso nisto. O hóquei é a minha vida e trabalho que nem um cabrão. Espero que o clube tenha paciência porque vamos ganhar."