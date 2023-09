Alejandro Domínguez: «Não me considero um tipo com má sorte»

Ainda não foi desta que Alejandro Domínguez conquistou um troféu pelo Sporting. Depois de ter caído na final da Taça de Portugal e na final do playoff do campeonato, o técnico de Buenos Aires volta a morrer na praia ao perder a final da Elite Cup frente ao Benfica."Considero-me um treinador que esteve em muitas finais e ganhou poucas, mas não me considero um tipo com má sorte", atirou Domínguez na conferência de imprensa."O ano passado jogámos duas finais e esta época começou com outra final e caímos na três. É um dado objetivo, não é difícil de entender, mas é difícil de encaixar porque este é um clube e uma equipa que trabalha muito para conseguir êxitos", lamentou o técnico que voltou a cair frente à antiga equipa."Para ganhar o título temos de roçar a perfeição. Há uma parte do jogo em que não estivemos ao nosso nível, mas porque não jogámos na 1ª parte a este ritmo? Mérito do rival mas também mérito nosso. O Benfica fez um bom jogo, aproveito para os felicitar."